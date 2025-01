A indução do trabalho de parto é o uso de medicamentos para iniciar o trabalho de parto.

Geralmente, quando é necessário induzir o trabalho de parto, a mulher recebe ocitocina, um medicamento que faz com que o útero se contraia com mais frequência e com mais força. A ocitocina administrada é idêntica à ocitocina natural produzida pela hipófise. Ela é administrada por via intravenosa com uma bomba de infusão para que a quantidade do medicamento possa ser controlada com exatidão.

Antes de induzir as contrações do útero, é preciso afinar o colo do útero (apagar) e deixá-lo pronto para abrir (dilatar) para que o bebê possa sair. Diversas técnicas podem ser usadas para ajudar no afinamento e dilatação do colo do útero:

Uma prostaglandina (um composto similar a um hormônio, como o misoprostol) pode ser administrada por via vaginal.

Um tubo fino e flexível (cateter) com um balão preso nele pode ser inserido no colo do útero. O balão é inflado para aplicar uma pressão suave e, com isso, causar a dilação do colo do útero.

Talos de algas marinhas secos (laminária) podem ser inseridos no colo do útero. A laminária absorve os líquidos e então se expande, dilatando o colo do útero.

Os motivos para induzir o trabalho de parto incluem

Hipertensão arterial com proteína na urina (pré-eclâmpsia)

Sinais de que o feto não está bem (sofrimento fetal)

Às vezes, o trabalho de parto é induzido por motivos não relacionados a um problema de saúde. Por exemplo, o trabalho de parto pode ser induzido quando a mulher tem antecedentes de partos rápidos. Nesses casos, a indução do trabalho de parto significa que a mulher consegue chegar ao hospital ou à maternidade a tempo de dar à luz ao bebê.

O trabalho de parto não é induzido nas circunstâncias a seguir:

A mulher realizou determinados tipos de cirurgia envolvendo o útero ou determinados tipos de partos por cesariana.

A mulher tem herpes genital ativo.

O feto está em uma posição anormal ou é muito grande.

A placenta está no local errado (placenta prévia ou vasa prévia).

Durante toda a indução e o trabalho de parto, a frequência cardíaca do feto é eletronicamente monitorada.

Se a indução não obtiver sucesso, é feita uma cesariana.