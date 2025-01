Considerações gerais sobre o trabalho de parto e o parto

Apesar de cada trabalho de parto e parto ser diferente, a maioria segue um padrão geral. A gestante pode ter uma ideia geral das alterações que ocorrerão no seu corpo para tornar possível o parto e saber quais os procedimentos serão realizados para ajudá-la. Ela também tem várias decisões a tomar, tais como ter ou não uma pessoa de apoio (por exemplo, o pai do bebê) presente e onde ter o bebê.

Os ambientes para o parto variam. A mulher pode optar em ter o parto no hospital, na maternidade ou em casa.

O parto hospitalar tem a vantagem de ter uma equipe médica e equipamento médico imediatamente disponíveis, caso ocorram complicações inesperadas durante o trabalho de parto, o parto ou após o parto. Exemplos dessas complicações incluem sangramento uterino excessivo no parto, ruptura prematura da placenta, sofrimento fetal, distocia de ombro (o ombro do feto se aloja contra o osso púbico da mulher e o bebê fica preso no canal vaginal), necessidade de parto por cesariana de emergência ou anomalias ou sinais de sofrimento no recém-nascido.

As maternidades costumam estar localizadas em um hospital ou próximas a ele, de modo que, se necessário, o atendimento de emergência pode ser prestado.

Algumas mulheres escolhem dar à luz em casa e essa escolha é comum em muitos países. Se uma gestante planeja dar à luz em casa, ela deve ter o mesmo nível de cuidado pré-natal por um profissional de saúde que as que optarem em dar à luz em um hospital ou maternidade. Ela também deve se certificar de que não tem nenhuma complicação ou aumento do risco de complicações próximo à época em que o trabalho de parto for iniciar. Um parto domiciliar deve ser acompanhado por um profissional de saúde treinado e credenciado com um hospital e ter um plano de conseguir chegar ao hospital no prazo de 30 minutos ou menos se surgirem complicações. Em alguns países, os profissionais de saúde credenciados (tais como parteiras certificadas) não costumam estar disponíveis e os partos são assistidos por parteiras leigas ou assistentes de parto tradicionais.

A presença do parceiro ou de outra pessoa de apoio, tal como uma parteira ou especialista de apoio perinatal, durante o trabalho de parto ajuda muitas mulheres. O apoio moral e o incentivo podem diminuir a ansiedade.

Independentemente das escolhas da mulher em relação ao local onde fará o parto e qual tipo de analgesia ela vai usar, saber o que esperar ajuda a se preparar para o trabalho de parto e o parto. Esse preparo pode ser feito ao ler livros sobre o parto, conversar com outras mulheres e participando de aulas de preparação para o parto. As aulas de educação sobre o parto podem preparar os pais para o trabalho de parto e o parto, incluindo fornecer informações sobre o trabalho de parto normal, aparelhos de monitoração e possíveis complicações.

(Consulte também Complicações do trabalho de parto e do parto.)