Causas do sangramento vaginal em crianças

Causas do sangramento vaginal em crianças

As causas do sangramento vaginal dependem da idade (consulte a tabela Algumas causas do sangramento vaginal em bebês e crianças).

Meninas recém-nascidas às vezes apresentam um leve sangramento vaginal. Antes do nascimento, o estrogênio da mãe pode atravessar a placenta. Após o nascimento, esses altos níveis de estrogênio diminuem rapidamente, às vezes causando um pequeno sangramento vaginal durante a primeira ou segunda semana de vida.

Qualquer sangramento vaginal durante a infância é anormal. Quando ocorre, a causa mais frequente é

Algum corpo estranho (por exemplo, papel higiênico ou um brinquedo) dentro da vagina

Lesão ou possível abuso sexual

Infecções na vagina (vaginite)

Quadros clínicos dermatológicos da vulva (tais como dermatite, líquen escleroso)

O prolapso (protrusão) da uretra é uma causa incomum de sangramento vaginal em crianças. A uretra é o tubo através do qual a urina sai do corpo e, nas mulheres, a abertura da uretra fica logo acima da abertura vaginal. Antes da puberdade, a sustentação da uretra feminina não é tão forte, de modo que seu revestimento interno pode se projetar através da abertura. Essa protrusão pode causar irritação do tecido e sangramento, às vezes acompanhado de dor ao urinar.

O sangramento pode ocorrer devido a problemas dermatológicos da vulva. Esse sangramento pode ser decorrente de inflamação grave, irritação da pele inflamada ou ser causado por arranhões (se houver coceira). A dermatite pode ocorrer se uma reação alérgica ou inflamação da pele for causada por substâncias químicas que entram em contato com a vagina ou a região genital, o que pode causar secreção, irritação ou coceira. Esses produtos químicos podem estar presentes em detergentes de roupa, alvejantes, amaciantes de roupa, banho de espuma, sabonetes, sprays de higiene feminina, duchas, cremes vaginais, absorventes íntimos, roupas íntimas de tecido sintético, corantes de tecido, papel higiênico, preservativos, diafragmas e espermicidas. Além disso, crianças podem desenvolver líquen escleroso, uma doença de pele rara que pode causar placas brancas pruriginosas na vulva.

Às vezes, a criança também pode apresentar alterações hormonais que causam o início precoce da puberdade, um quadro clínico denominado puberdade precoce. O início da menstruação, o desenvolvimento dos seios e o surgimento dos pelos pubianos e axilares ocorrem mais cedo que o normal nessas crianças.

Em casos raros, a criança desenvolve câncer do trato reprodutor, que pode causar sangramento vaginal.