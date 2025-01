Massa pélvica feminina em crianças

O médico realiza um exame físico geral.

Se um exame pélvico for necessário, o médico conversa com os pais e a criança sobre o exame para que eles saibam o que esperar e para criar confiança entre a criança e o médico. O objetivo do exame deve ser obter as informações necessárias sem causar medo ou desconforto desnecessário para a criança. É possível que um exame pélvico externo (da vulva [lábios]) e da abertura da vagina sejam realizados. Caso um exame pélvico interno seja necessário, a criança geralmente recebe anestesia para que o exame possa ser realizado sem causar desconforto.