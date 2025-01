Massa pélvica feminina

O médico faz perguntas à mulher sobre seus sintomas, histórico médico e medicamentos. O histórico familiar de câncer, sobretudo câncer de ovário, de útero, de mama ou colorretal, é importante. O médico também pergunta se a mulher tem algum histórico de cistos ovarianos, miomas e histórico ou fatores de risco para infecções sexualmente transmissíveis.

Em seguida, o médico faz um exame físico, incluindo exame do abdômen e um exame pélvico. Um exame pélvico inclui avaliação da anatomia externa (vulva) e da anatomia interna (vagina, colo do útero, útero, trompas de Falópio, ovários). Uma combinação de exame retal com vaginal talvez seja realizada. Para esse exame, o médico insere o dedo indicador na vagina e o dedo médio no reto. Às vezes, massas ou anomalias na parte posterior da pelve (a parte em direção à coluna vertebral) ou no tecido entre a vagina e o reto (períneo) só podem ser detectadas com esse tipo de exame.

Anatomia reprodutora feminina externa

As informações da anamnese e do exame físico geralmente sugerem uma causa e os outros exames que talvez sejam necessários.

Um exame de gravidez na urina ou no sangue é realizado em mulheres em idade fértil que estiverem apresentando uma massa pélvica. Um exame de gravidez é feito mesmo que a gravidez seja improvável com base no histórico menstrual ou sexual. Uma gravidez não diagnosticada aumenta o risco de complicações para a mulher ou para o feto. Se o resultado do exame de gravidez for positivo, a causa mais provável da massa é o aumento do tamanho do útero grávido.

Exames de imagem, tais como um ultrassom pélvico, costumam ser realizados se o médico suspeitar que uma massa pélvica está presente. (Consulte também Estudos de imagem ginecológicos.)

Se uma massa cervical for encontrada durante o exame pélvico, outros exames podem incluir um exame de Papanicolau (Pap) e biópsia.

Mulheres na pós-menopausa talvez precisem de outros tipos de avaliação porque o risco de uma massa pélvica ser cancerosa aumenta com a idade.