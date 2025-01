Prolapso de órgãos pélvicos (POP)

Cirurgia é feita se os sintomas persistirem mesmo após a mulher ter tentado realizar exercícios para os músculos do assoalho pélvico e usar um pessário. Cirurgia também é uma opção para mulheres que não desejam usar um pessário. A cirurgia geralmente é feita somente depois que uma mulher decidiu não ter mais filhos.

Um dos seguintes tipos de cirurgia é usado:

Cirurgia abdominal: Uma ou mais incisões são feitas no abdômen.

Cirurgia vaginal: A cirurgia é feita através da vagina em vez de pelo abdômen. Nesses casos, não é necessária uma incisão externa.

A cirurgia abdominal inclui:

Laparotomia: É feita uma incisão com vários centímetros de comprimento no abdômen.

Cirurgia laparoscópica: Um tubo de visualização (laparoscópio) e instrumentos cirúrgicos são inseridos através de várias incisões minúsculas na parte inferior do abdômen.

A área enfraquecida é localizada e os tecidos em torno dela são reforçados para impedir que o órgão caia através da área enfraquecida.

A cirurgia vaginal inclui:

O tratamento da retocele, enterocele, cistocele e cistouretrocele envolve

Reparar os tecidos que normalmente sustentam a vagina (um procedimento denominado colporrafia).

O tratamento do prolapso grave de útero ou de vagina pode incluir

A remoção do útero, se ele ainda estiver presente (histerectomia)

Reparar os tecidos que sustentam o útero e a vagina

Prender a parte superior da vagina (com pontos) a uma estrutura estável próxima, tal como um osso ou ligamento resistente na pelve

O fechamento da vagina (colpocleise) após a remoção do útero ou com o útero no lugar (um procedimento denominado técnica de Le Fort)

O fechamento da vagina (colpocleise) é uma opção para mulheres que têm prolapso vaginal grave e que não planejam ser sexualmente ativas. Para esse procedimento, parte do revestimento da vagina é removido e a vagina é fechada com pontos. Uma vez que esse procedimento pode ser feito rapidamente e causa poucas complicações, talvez ele seja uma boa opção para mulheres que têm quadros clínicos que fazem com que uma cirurgia seja arriscada (por exemplo, doença cardíaca). Além disso, depois do fechamento, o prolapso tem pouca chance de ocorrer novamente. No entanto, não será mais possível praticar atividade sexual que envolva penetração vaginal.

O tempo de recuperação depende do tipo de cirurgia. A maioria das mulheres pode retomar gradativamente sua atividade física normal ao longo de algumas semanas, dependendo do tipo de cirurgia. Levantar objetos pesados (com mais de 4,5 kg) pode interferir com a cicatrização e deve ser evitado por, no mínimo, seis semanas após uma cirurgia de correção de prolapso de órgãos pélvicos.