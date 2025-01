Métodos contraceptivos baseados na percepção da fertilidade

O método do calendário (também chamado de tabelinha) pode ser usado apenas por mulheres que têm ciclos menstruais regulares. A mulher pode usar monitores do ciclo ou outra ferramenta (por exemplo um aplicativo para monitoramento do ciclo menstrual) para ajudá-la a acompanhar os dias férteis. Essas contas são codificadas por cor e cada uma representa um dia do ciclo. Para usar o aplicativo de acompanhamento, a mulher digita a data em que a última menstruação começou, sua duração e a duração média do ciclo. Essas informações ajudam a mulher a identificar quando é provável que ocorra a ovulação, geralmente no 14º dia do ciclo menstrual.

Para calcular o período de abstinência, a mulher subtrai 18 dias do mais curto e 11 dias do mais longo de seus 12 ciclos menstruais anteriores. Por exemplo, se os ciclos duram de 26 a 29 dias, ela deve se abster de relações sexuais entre o 8º dia (26 menos 18) até o 18º dia (29 menos 11) de cada ciclo. Quando mais o ciclo variar, maior precisa ser o período de abstinência. O dia do início da menstruação é considerado o dia 1.