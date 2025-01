Contracepção permanente

A laqueadura tubária laparoscópica é realizada com muita frequência. Esse procedimento é feito em uma sala de operações. A mulher recebe anestesia geral e então o médico faz pequenas incisões logo abaixo do umbigo. Em seguida, o médico insere um tubo de visualização fino (laparoscópio) através de uma incisão e opera através do laparoscópio para remover, cortar e/ou bloquear as trompas de Falópio por meio de um dos seguintes métodos:

Uso de um eletrocautério (dispositivo que produz corrente elétrica para cortar o tecido) para remover completamente as trompas ou bloquear aproximadamente 2,5 cm de cada trompa.

Aplicação de dispositivos, como faixas plásticas ou clipes de metal, para bloquear ou pinçar as trompas e mantê-las fechadas.

A mulher costuma ir para casa no mesmo dia após esse procedimento. Até 6% das mulheres têm complicações menores, como infecção na pele ou dor no local da incisão ou constipação. Menos de 1% tem complicações maiores, como hemorragia ou punções na bexiga ou no intestino.