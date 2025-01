Miomas uterinos

Alguns medicamentos podem ser utilizados para aliviar os sintomas ou para diminuir miomas, mas os seus efeitos são apenas temporários. Nenhum medicamento consegue tratar miomas de modo que eles desapareçam permanentemente.

Os medicamentos usados para tratar miomas podem ser hormonais ou não hormonais.

Os primeiros medicamentos administrados são geralmente aqueles que diminuem o sangramento, são fáceis de usar e são bem tolerados, incluindo

Contraceptivos de estrogênio-progestina

Progestinas (por exemplo, um dispositivo intrauterino [DIU] liberador de levonorgestrel)

Ácido tranexâmico

Medicamentos anti-inflamatórios não esteroides (AINEs)

As progestinas administradas sem estrogênio (por exemplo, o acetato de medroxiprogesterona ou o megestrol) conseguem controlar o sangramento em algumas mulheres, mas é possível que esses medicamentos não causem um encolhimento tão significativo dos miomas quanto os análogos do GnRH. Elas reduzem o sangramento por prevenirem que o revestimento do útero cresça excessivamente. Quando o revestimento uterino cresce em excesso, existe uma quantidade maior de revestimento para se decompor e ser expelido durante a menstruação. Assim, o sangramento menstrual pode ser mais intenso que o habitual. As progestinas são tomadas por via oral. Elas podem ser tomadas todos os dias ou apenas por 10 a 14 dias consecutivos em cada ciclo menstrual. Alternativamente, é possível que o médico administre à mulher injeções de acetato de medroxiprogesterona a cada três meses ou insira um dispositivo intrauterino (DIU) que libera uma progestina denominada levonorgestrel. Contraceptivos de estrogênio-progestina e DIUs liberadores de levonorgestrel são boas opções para mulheres que também desejam contracepção. No entanto, esses medicamentos podem ter efeitos colaterais incômodos, tais como ganho de peso, depressão e hemorragia irregular.

O ácido tranexâmico age ao impedir que coágulos sanguíneos (que são produzidos pelo organismo para ajudar a parar o sangramento) se decomponham tão rapidamente. Assim, a hemorragia diminui.

Medicamentos anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) podem aliviar a dor, mas podem não reduzir o sangramento.

Outros medicamentos que às vezes são usados para tratar miomas sintomáticos incluem

Análogos do hormônio liberador de gonadotrofina (GnRH)

Antiprogestinas

Moduladores seletivos do receptor de estrogênio (SERMs)

Danazol

Análogos do hormônio liberador de gonadotrofina (GnRH) são usados se outros medicamentos não tiverem sido eficazes, se o sangramento for persistente e se a mulher tiver anemia (insuficiência de glóbulos vermelhos no sangue). Análogos do GnRH são agonistas (por exemplo, a leuprolida) ou antagonistas (por exemplo, o elagolix e o relugolix). Ambos os tipos de análogos conseguem encolher os miomas e reduzir o sangramento, criando um estado temporário semelhante à menopausa, que faz com que o corpo produza menos estrogênio e progesterona. Uma vez que eles encolhem os miomas e reduzem o sangramento, é possível que o médico receite análogos do GnRH antes da cirurgia para tornar a remoção dos miomas mais fácil, reduzir a perda de sangue e, assim, reduzir os riscos da cirurgia.

Os medicamentos podem ser tomados na forma de comprimidos, injetados ou implantados sob a pele. A nafarrelina, outro agonista do GnRH, pode ser utilizada na forma de spray nasal.

Os agonistas do GnRH são geralmente tomados por menos de seis meses. Se forem tomados por muito tempo, eles podem reduzir a densidade óssea e aumentar o risco de osteoporose. Doses baixas de estrogênio, normalmente combinadas com uma progestina (um medicamento semelhante ao hormônio progesterona), podem ser administradas em conjunto com agonistas do GnRH para ajudar a prevenir a perda de densidade óssea.

É possível que os miomas voltem ao tamanho que eram antes do tratamento no prazo de seis meses após a interrupção dos agonistas do GnRH.

As antiprogestinas, tais como a mifepristona e medicamentos relacionados, inibem a atividade do hormônio progesterona. Assim, ocorre tanto o encolhimento do útero como dos miomas.

Moduladores seletivos do receptor de estrogênio (SERMs, do inglês Selective Estrogen Receptor Modulator), tais como o raloxifeno e medicamentos relacionados, revertem alguns dos efeitos do estrogênio. É possível que eles não sejam tão eficazes quanto outros medicamentos.

O danazol (um hormônio sintético relacionado à testosterona) inibe a ação do estrogênio e da progesterona. Ele é raramente usado e tem muitos efeitos colaterais, tais como ganho de peso, acne, aumento de pelos no corpo (hirsutismo), tornozelos inchados, perda de cabelo, ressecamento vaginal e redução do tom de voz.