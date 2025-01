Transtornos convulsivos durante a gravidez

University of Texas Health Medical School at Houston, McGovern Medical School

A maioria das mulheres que tem um transtorno convulsivo bem controlado por medicamentos anticonvulsivantes consegue dar à luz um bebê saudável com segurança. Se essa mulher dormir o suficiente e tomar os medicamentos anticonvulsivantes nas doses adequadas, o número de convulsões normalmente não aumenta durante a gravidez e a gravidez geralmente tem um bom resultado. No entanto, essas mulheres estão um pouco mais propensas a ter

Pré-eclâmpsia (um tipo de pressão arterial elevada que surge durante a gravidez)

Natimorto

Um feto que não cresce tanto quanto esperado (pequeno para a idade gestacional)

Por outro lado, tomar anticonvulsivantes aumenta o risco de haver deficiências congênitas (consulte a tabela Alguns medicamentos e o risco de ter problemas durante a gravidez) e pode causar uma leve redução da inteligência do bebê. No entanto, tanto a presença de transtornos convulsivos quanto o uso de medicamentos anticonvulsivantes podem aumentar esses riscos.

Tomar determinados medicamentos anticonvulsivantes (tais como fenitoína, carbamazepina ou fenobarbital) durante a gravidez aumenta o risco de o recém-nascido ter doença hemorrágica (que dá origem à tendência de sangrar facilmente). No entanto, se a mulher tomar vitaminas pré-natais com vitamina D e se a vitamina K for dada ao recém-nascido, raramente ocorre doença hemorrágica.

Assim, a mulher com um transtorno convulsivo deve conversar com um especialista sobre como equilibrar os riscos de tomar medicamentos anticonvulsivantes com os riscos de ter convulsões, de preferência antes de engravidar. Algumas mulheres conseguem até interromper o uso de medicamentos anticonvulsivantes com segurança durante a gravidez, mas a maioria delas deve continuar a tomar os medicamentos. O risco oriundo de não tomar os medicamentos, ou seja, ter convulsões com mais frequência, o que pode prejudicar o feto e a mulher, geralmente é maior que o risco oriundo de tomar os medicamentos anticonvulsivantes durante a gravidez.

O médico receita a menor dose eficaz de medicamentos anticonvulsivantes e utiliza o menor número possível de tipos diferentes de medicamentos anticonvulsivantes. A mulher que toma medicamentos anticonvulsivantes precisa tomar uma dose alta de um suplemento de ácido fólico todos os dias. O ideal é que seja iniciado antes de engravidar. Tomar suplementos de ácido fólico ajuda a reduzir o risco de ter um bebê com um defeito congênito.

O parto normal geralmente é possível. A cesariana é feita apenas se as mulheres tiverem convulsões repetidas durante o parto ou se desenvolverem outras complicações que a tornem necessária.