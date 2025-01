Doenças que exigem cirurgia durante a gravidez

Se ocorrer apendicite durante a gravidez, a cirurgia para remover o apêndice (apendicectomia) é feita imediatamente, porque uma ruptura do apêndice talvez seja fatal. Uma apendicectomia não é suscetível de prejudicar o feto ou provocar um aborto espontâneo. No entanto, pode ser difícil detectar a apendicite durante a gravidez. As cólicas de apendicite se assemelham às contrações uterinas, que são comuns durante a gravidez. O apêndice é pressionado para cima no abdômen conforme a gravidez avança, por isso a localização da dor de apendicite talvez não seja a esperada.

Se a mulher tiver algum sintoma que possa indicar apendicite, ela deve informar o médico. Esses sintomas incluem dor abdominal que dura mais de seis horas, especialmente se for acompanhada de náuseas e vômitos.