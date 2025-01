Doenças da tireoide durante a gravidez

Na doença de Graves (uma doença autoimune), anticorpos anômalos estimulam a tireoide a produzir uma quantidade excessiva de hormônio da tireoide. Estes anticorpos podem atravessar a placenta e estimular a glândula tireoide do feto. Assim, o feto ocasionalmente apresenta frequência cardíaca acelerada e não cresce tanto quanto o esperado. É possível que ocorra um aumento da tireoide do feto, formando um bócio. Raramente, o bócio é tão grande que dificulta a deglutição pelo feto, provoca o acúmulo de excesso de líquido nas membranas que envolvem o feto (poli-hidrâmnio) ou faz com que o trabalho de parto inicie prematuramente.

Normalmente, durante a gravidez, a doença de Graves é tratada com a menor dose possível de propiltiouracila, administrada por via oral. Os exames físicos e as medições de níveis de hormônio da tireoide são feitos regularmente, porque a propiltiouracila atravessa a placenta. O medicamento pode reduzir a atividade da tireoide e, com isso, impede que o feto produza uma quantidade suficiente de hormônios da tireoide. Ele também pode causar bócio no feto. Hormônios sintéticos da tireoide, geralmente usados também para tratar esse distúrbio, não são usados ​​com a propiltiouracila durante a gravidez. Esses hormônios às vezes ocultam problemas que ocorrem quando as doses de propiltiouracila são muito altas e podem causar hipotireoidismo no feto. O metimazol pode ser usado no lugar da propiltiouracila.

Muitas vezes, a doença de Graves torna-se menos grave durante o terceiro trimestre, de modo que a dose do medicamento pode ser reduzida ou a medicação pode ser interrompida.

O iodo radioativo, usado para diagnosticar ou tratar a doença de Graves, não é usado durante a gravidez, pois ele pode prejudicar a tireoide do feto.

Se uma tempestade tireoidiana (hiperatividade súbita e extrema da tireoide) ocorrer ou se os sintomas se tornarem graves, é possível administrar betabloqueadores (que normalmente são usados ​​para tratar a hipertensão arterial) à mulher.

Caso necessário, a tireoide da gestante pode ser retirada durante o segundo trimestre. A mulher que receber esse tratamento deve começar a tomar hormônios tireoidianos sintéticos 24 horas após a cirurgia. O uso desses hormônios por essa mulher não causa problemas para o feto.