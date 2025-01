Doenças autoimunes durante a gravidez

Corticosteroides

Às vezes, imunoglobulina, administrada por via intravenosa

Corticosteroides, geralmente a prednisona, administrados por via oral podem aumentar o número (valor) de plaquetas e, assim, melhorar a coagulação em gestantes com trombocitopenia imune. No entanto, essa melhora perdura em apenas 50% das mulheres. Também, a prednisona aumenta o risco de fazer com que o feto não se desenvolva tanto quanto o esperado ou que ele nasça prematuramente.

É possível que a mulher com uma redução perigosa no nível de plaquetas receba doses altas de imunoglobulina intravenosa pouco antes do parto. A imunoglobulina (anticorpos obtidos a partir do sangue de pessoas com um sistema imunológico normal) aumenta temporariamente o número de plaquetas e melhora a capacidade de coagulação do sangue. Assim, o trabalho de parto pode prosseguir em segurança e a mulher pode ter um parto normal sem sangramento descontrolado.

A gestante recebe transfusão de plaquetas apenas quando o número de plaquetas é tão baixo que poderia causar hemorragia grave ou, às vezes, quando é necessário fazer um parto por cesariana.

Raramente, quando a queda no número de plaquetas continua perigosa apesar do tratamento, o baço, que normalmente armazena e destrói células sanguíneas velhas e plaquetas, será removido pelo médico. O melhor período para realizar a cirurgia é durante o segundo trimestre.