COVID‑19 durante a gravidez

A maioria das pessoas infectadas com COVID‑19 apresenta sintomas leves ou nenhum sintoma, mas algumas ficam gravemente doentes e morrem. Os sintomas podem incluir febre, tosse e falta de ar. Ocasionalmente, a perda do olfato ou do paladar pode ser o primeiro sintoma.

Assim que os sintomas da COVID-19 têm início, as gestantes têm mais propensão a ter doença grave, sobretudo se elas tiverem determinados problemas de saúde (por exemplo, diabetes ou doença cardíaca), que as outras pessoas. É possível que a mulher com doença grave precise de hospitalização, cuidados intensivos e/ou usar ventilador. No entanto, o risco geral de doença grave e morte devido à COVID-19 continua baixo para gestantes.

O risco de haver problemas durante a gravidez (tais como trabalho de parto prematuro, nascimento de bebê prematuro e pré-eclâmpsia) é maior se os sintomas forem moderados ou graves.