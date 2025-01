Considerações gerais sobre doenças durante a gravidez

University of Texas Health Medical School at Houston, McGovern Medical School

Ter algum problema de saúde durante a gravidez pode aumentar o risco de apresentar complicações na gravidez para a gestante ou para o feto. O distúrbio pode ser um que

A mulher já tinha antes de engravidar (doenças pré-existentes)

Surge durante a gravidez, mas não está diretamente relacionado com a gravidez

O diabetes e a hipertensão arterial são exemplos de doenças pré-existentes que aumentam o risco de haver problemas de saúde durante a gravidez. Se a mulher possui uma dessas doenças e mesmo assim deseja engravidar, ela deve antes conversar com o médico e tomar quaisquer medidas necessárias para controlar tanto quanto possível a doença antes de engravidar. Quando uma mulher com problemas de saúde engravida, talvez ela precise de cuidados especiais, muitas vezes de uma equipe de especialistas médicos. A equipe pode incluir um obstetra (que pode também ser um especialista em tratar de distúrbios durante a gravidez), um especialista no respectivo distúrbio e outros profissionais de saúde (tais como nutricionistas).

Às vezes, problemas de saúde que não estão diretamente relacionados com a gravidez surgem durante a gravidez. Alguns deles aumentam o risco de complicações na gestante ou no feto. Eles incluem problemas de saúde que

Afetam o fluxo de sangue para a placenta

Aumentam o risco de formação de coágulos sanguíneos

Representam infecções que podem causar doença grave ou anomalias fetais

Envolvem algo no sangue da gestante que pode atravessar a placenta e prejudicar o feto

Precisam de cirurgia abdominal

Alguns distúrbios são mais prováveis de ocorrer durante a gravidez, devido às diversas mudanças que ocorrem no corpo da mulher. Alguns exemplos são