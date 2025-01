Câncer durante a gravidez

Câncer do colo do útero

A gravidez não parece piorar o prognóstico do câncer do colo do útero.

Se o resultado do exame de Papanicolau da gestante estiver alterado, o médico examina o colo do útero com lentes de ampliação binoculares (colposcopia). A colposcopia não prejudica o feto nem afeta a gravidez. Geralmente, o médico consulta um especialista ao realizar a colposcopia para que ele o ajude a determinar se deve ou não coletar uma amostra de eventuais tecidos com alteração para serem examinados sob o microscópio (biópsia). Uma biópsia do colo do útero não é rotineiramente realizada em gestantes, porque existe o risco de haver sangramento e trabalho de parto prematuro.

Se o câncer do colo do útero estiver em um estágio inicial, o tratamento costuma ser adiado para depois do parto.

Se por outro lado o câncer do colo do útero mais avançado for detectado logo no início da gravidez, é mais comum tratá-lo imediatamente, conforme necessário.

Se for diagnosticado no final da gravidez, o médico explica sobre o risco de adiar o tratamento para que, assim, a mulher possa decidir se quer adiar o tratamento até que o feto esteja desenvolvido o suficiente para ser realizado o parto. Contudo, se o câncer estiver avançado, um parto por cesariana será realizado, seguido por histerectomia.