Asma durante a gravidez

Broncodilatadores e corticosteroides inalados

Uma vez que a asma pode mudar durante a gravidez, é possível que o médico peça à gestante que utilize um medidor de fluxo de pico respiratório para monitorar a respiração com mais frequência. A gestante com asma deve consultar o médico regularmente para que o tratamento possa ser ajustado de acordo com as necessidades. A manutenção de um bom controle da asma é importante. Tratamentos inadequados podem acarretar sérios problemas.

Os broncodilatadores inalados (tais como albuterol) e os corticosteroides inalados (tais como budesonida) podem ser administrados durante a gravidez. Quando inalados, os medicamentos afetam principalmente os pulmões, sendo menos propensos a afetar o corpo todo e o feto do que quando ingeridos. Teofilina (administrada por via oral) não é normalmente usada durante a gravidez.

Corticosteroides administrados por via oral são usados apenas quando outros tratamentos são ineficazes. Se a asma piorar subitamente, a mulher recebe um corticosteroide por via intravenosa por 24 a 48 horas e, depois, passa a receber por via oral.