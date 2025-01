A gravidez múltipla aumenta o risco de ter complicações gestacionais.

Carregar mais de um feto causa uma distensão excessiva do útero, levando a um adiantamento das contrações antes de a gravidez atingir o tempo previsto (trabalho de parto prematuro). Assim, os gêmeos costumam ser prematuros e pequenos. O risco de natimorto ou de morte é maior para bebês prematuros. Em alguns casos, o útero excessivamente distendido não se contrai bem após o parto, provocando sangramento após o parto (hemorragia pós‑parto).

Como os fetos podem estar em várias posições e apresentações, o parto normal pode ser complicado. Ainda, a contração do útero após o parto do primeiro bebê pode descolar a placenta dos demais fetos. Como resultado, os bebês que nascem depois do primeiro podem ter mais problemas durante o parto.

A gestação múltipla também aumenta o risco de complicações para a mulher. Incluem