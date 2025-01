Exame de gravidez e data prevista do parto

A data prevista do parto (também denominada data do parto) costuma ser calculada como sendo 40 semanas após o primeiro dia da última menstruação. Na verdade, a gravidez começa quando um óvulo é fecundado pelo espermatozoide (concepção), mas é mais difícil determinar essa data que a data do primeiro dia da menstruação e é, por isso, que a data da menstruação é usada em vez da data real da concepção.

Os ovários costumam liberar um óvulo (um processo denominado ovulação) aproximadamente duas semanas depois que a menstruação começa. A fecundação, caso ocorra, geralmente ocorre logo após a ovulação. Portanto, o embrião é aproximadamente duas semanas mais novo do que o número de semanas tradicionalmente atribuído à gravidez. Em outras palavras, uma mulher com quatro semanas de gestação tem um embrião de duas semanas. Quando o ciclo menstrual for irregular, essa diferença pode ser maior ou menor do que duas semanas.

A gravidez dura em média 266 dias (38 semanas) a contar da data de fecundação (concepção) ou 280 dias (40 semanas) a contar do primeiro dia da última menstruação se a mulher tiver ciclos menstruais regulares de 28 dias.

Depois de confirmar a gravidez, o médico pergunta à mulher quando foi sua última menstruação para poder calcular a data prevista do parto. O médico calcula a data aproximada do parto usando uma calculadora digital da data prevista do parto ou um dispositivo manual circular. Outro método é contar três meses para trás a partir do primeiro dia da última menstruação e adicionar um ano e sete dias. Por exemplo, se o primeiro dia da última menstruação tiver sido 1º de janeiro, três meses para trás cai no dia 1º de outubro e adicionar um ano e sete dias resulta em uma data prevista calculada de oito de outubro no ano seguinte.

Um exame de ultrassom costuma ser feito para confirmar a idade gestacional. Se a idade gestacional determinada pelo ultrassom, sobretudo um ultrassom realizado no início da gestação, for diferente da data prevista do parto com base na última menstruação, é possível que o médico ajuste a data prevista do parto estimada.

O tempo de gravidez (ou idade gestacional) é contado em semanas, sendo que uma gravidez típica costuma durar aproximadamente 40 semanas. Às vezes, o médico registra tanto o número de semanas como de dias quando a idade gestacional precisa ser exata (por exemplo, 30 semanas e dois dias).

A gravidez se divide em três períodos trimestrais, tendo como base a data da última menstruação:

Primeiro trimestre: Até 13 semanas e seis dias de gestação

Segundo trimestre: entre 14 semanas e 27 semanas e seis dias

Terceiro trimestre: 28 semanas até o parto

Um parto até três semanas antes ou duas semanas depois da data prevista para o parto é considerado normal. O parto antes da 37ª semana de gestação é considerado prematuro; o parto depois da 42ª semana é considerado pós-termo.