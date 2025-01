Etapas de desenvolvimento fetal

Durante um ciclo menstrual normal, um óvulo (oócito) costuma ser liberado de um dos ovários aproximadamente 14 dias depois da menstruação anterior. A liberação do óvulo se chama de ovulação. O óvulo então entra na extremidade em forma de funil de uma das duas trompas de Falópio.

Durante a ovulação, o muco do colo do útero (a parte inferior do útero) torna-se mais ralo e elástico, permitindo que os espermatozoides entrem no útero rapidamente. Depois de aproximadamente cinco minutos, o espermatozoide desloca-se da vagina, entrando através do colo do útero no interior do útero até a trompa de Falópio, que é o local onde normalmente ocorre a fecundação.

Se a fecundação não ocorrer, o óvulo se move através das trompas de Falópio até o útero, onde ele é eliminado do útero na menstruação seguinte.

A fecundação ocorre quando um espermatozoide penetra no óvulo. As células que revestem a trompa de Falópio têm estruturas semelhantes a pelos, chamadas cílios, que ajudam a empurrar o ovo (zigoto) através da trompa até a cavidade uterina. As células do zigoto se dividem (em duas células) várias vezes enquanto o zigoto se desloca pela trompa de Falópio até o útero. O zigoto entra no útero no prazo de três a cinco dias.

Uma vez dentro do útero, as células continuam a dividir-se e convertem-se em uma esfera oca denominada blastocisto. O blastocisto se implanta na parede do útero aproximadamente seis dias após a fecundação.

Gêmeos podem ser idênticos ou fraternos. Os gêmeos idênticos surgem quando um único ovo se separa em dois embriões depois de ter começado a se dividir. Uma vez que um óvulo foi fecundado por um espermatozoide, o material genético nos dois embriões é o mesmo. Se mais de um óvulo for liberado e fecundado, os gêmeos resultantes são fraternos em vez de idênticos, pois o material genético em cada óvulo e em cada espermatozoide é ligeiramente diferente.

Em uma gravidez de trigêmeos, três óvulos podem ser fecundados ou, às vezes, dois dos embriões são gêmeos idênticos (quando um ovo se divide em dois) e o terceiro embrião não é idêntico. Diferentes combinações de embriões idênticos e não idênticos também podem ocorrer em gestações até com mais de três embriões.