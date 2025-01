Alterações físicas durante a gravidez

Náusea e vômito, sobretudo pela manhã (enjoo matinal), ocorrem com frequência no primeiro trimestre e, às vezes, continuam até ao segundo e terceiro trimestres. Esses sintomas talvez sejam causados pela presença de uma alta concentração de estrogênio e gonadotrofina coriônica humana, dois hormônios que ajudam a manter a gravidez.

É possível aliviar náuseas e vômitos com alterações na dieta ou no padrão de alimentação, ao tomar as seguintes medidas, por exemplo:

Consumir pequenas porções de bebidas e alimentos com frequência

Comer alimentos leves (por exemplo, sopa transparente, arroz e bolachas simples)

Tomar bebidas com gás

Manter bolachas ao lado da cama e comer uma ou duas antes de se levantar

Se necessário, são administrados medicamentos para aliviar a náusea. O médico escolhe medicamentos que sejam seguros no início da gestação. A vitamina B6 é utilizada em primeiro lugar. Se ela for ineficaz, é possível que outro medicamento (doxilamina, metoclopramida, ondansetrona ou prometazina) também seja administrado.

Às vezes, a náusea e os vômitos são tão intensos ou persistentes que a mulher pode apresentar desidratação, perda de peso ou outros problemas (um distúrbio denominado hiperêmese gravídica). Talvez seja necessário tratar a mulher com esse distúrbio com medicamentos que aliviam a náusea ou interná-la temporariamente no hospital para que ela possa receber hidratação intravenosa.

Por vezes, as gestantes, sobretudo as que também sofrem de enjoos matinais, têm produção excessiva de saliva. Esse sintoma talvez seja incômodo, mas é inofensivo.

Azia e eructação ocorrem com frequência, possivelmente porque os alimentos permanecem no estômago por mais tempo. A movimentação no sistema digestivo é mais lenta devido ao efeito da progesterona e à pressão do útero crescente. Além disso, o músculo em forma de anel (esfíncter) na extremidade inferior do esôfago tende a relaxar, permitindo que o conteúdo do estômago retorne ao esôfago. Várias medidas podem ajudar a aliviar a azia:

Fazer refeições menores

Ficar em uma posição ereta (não se curvar nem se deitar) por várias horas após a refeição

Evitar cafeína

Tomar antiácidos (a mulher deve consultar o médico antes de tomar qualquer medicamento)

A azia noturna pode ser aliviada por meio das seguintes medidas:

Não comer por várias horas antes de ir para a cama

Levantar a cabeceira da cama ou, usando travesseiros, elevar a cabeça e os ombros

Conforme a gravidez avança, a pressão causada pelo aumento do útero sobre o reto e a parte inferior do intestino pode causar constipação. A constipação pode se agravar uma vez que uma alta concentração de progesterona durante a gravidez torna mais lentas as contrações musculares involuntárias que ocorrem normalmente no intestino para deslocar os alimentos. Uma dieta rica em fibras, ingestão abundante de líquido e a prática regular de atividade física podem ajudar a evitar a constipação.

As hemorroidas, um problema comum, podem ser causadas pela pressão exercida pelo aumento do útero ou pela constipação. Amolecedores de fezes, hamamélis, medicamentos tópicos para hemorroidas (geralmente contendo medicamentos que encolhem os vasos sanguíneos, diminuem a inflamação e/ou reduzem a dor) ou banhos de assento mornos podem ser usados se as hemorroidas causarem dor.

Algumas gestantes desenvolvem pica, um desejo de comer alimentos incomuns ou substâncias não comestíveis (por exemplo, amido ou argila).

Cálculos biliares aparecem com maior frequência durante a gravidez.