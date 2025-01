Tratamento do transtorno do orgasmo em mulheres

Tratamento do transtorno do orgasmo em mulheres

Autoestimulação (masturbação)

Psicoterapia ou terapia sexual

É possível que o médico incentive a mulher a aprender que tipo de toque é prazeroso e excitante ao tentar praticar a autoestimulação (masturbação).

É possível que o médico também sugira aumentar o tipo e a intensidade dos outros estímulos, incluindo fantasia, brincadeiras, vídeos, fotografias, material escrito e sons.

Outras técnicas que talvez ajudem incluem técnicas de relaxamento e exercícios com enfoque sensorial. Nos exercícios com enfoque sensorial, os parceiros se revezam tocando um ao outro de maneiras agradáveis. O casal talvez queira tentar usar mais estímulos ou estímulos diferentes, tais como vibrador, fantasia ou vídeos eróticos. Um vibrador pode ser especialmente útil quando há danos nos nervos.

Aprender mais sobre a anatomia da mulher e maneiras de fazer com que ela fique excitada pode ajudar. Incorporar a estimulação do clitóris talvez seja suficiente para algumas mulheres.

Alguns tipos de psicoterapia podem ajudar a mulher a identificar e controlar a ansiedade sobre o desempenho sexual e problemas de confiança no parceiro. Essas terapias incluem psicoterapia, terapia cognitivo-comportamental, terapia cognitiva baseada na atenção plena e terapia sexual.

Tanto a psicoterapia como a terapia cognitivo-comportamental podem ajudar mulheres que têm histórico de trauma sexual ou que têm transtornos psicológicos. Estas terapias podem ajudar a mulher a identificar e controlar o temor de se sentir vulnerável e questões de confiança no parceiro.

Praticar atenção plena (com foco no que está acontecendo no momento) pode ajudar as mulheres a prestar atenção às sensações sexuais, sem fazer julgamentos ou monitorar o que está acontecendo.

A terapia sexual muitas vezes ajuda a mulher e seu companheiro a lidar com questões que afetam a vida sexual do casal, como, por exemplo, problemas sexuais específicos e o relacionamento com o parceiro.

Se um inibidor de seletivos de recaptação da serotonina (ISRS) for a causa, acrescentar bupropiona (um outro tipo de antidepressivo) pode ajudar. ou o médico pode recomendar outro antidepressivo.

Não existe um medicamento recomendado para o transtorno do orgasmo feminino.