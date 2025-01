A causa do transtorno de desejo/interesse sexual com frequência é desconhecida. As causas conhecidas são

Fatores psicológicos, tais como falta de comunicação entre os parceiros e outros problemas de relacionamento, depressão, ansiedade, autoimagem negativa, estresse e distrações

Experiências sexuais insatisfatórias

Fatores físicos, tais como alguns distúrbios crônicos, menopausa, síndrome genito-urinária da menopausa, determinados medicamentos, fadiga e debilidade

Algumas doenças crônicas (por exemplo, diabetes ou esclerose múltipla) podem danificar os nervos, e com isso reduzir o fluxo de sangue dirigido à região genital e/ou sua sensibilidade.

Tanto o uso de determinados medicamentos, incluindo antidepressivos (sobretudo inibidores seletivos de recaptação da serotonina), opioides, alguns anticonvulsivantes e betabloqueadores, como a ingestão de quantidades excessivas de álcool, podem reduzir o desejo sexual.

Muitas mulheres apresentam uma diminuição do interesse sexual após a menopausa devido ao processo de envelhecimento natural ou à remoção cirúrgica dos ovários (ooforectomia). Os níveis de estrogênio e progesterona diminuem significativamente após a menopausa. A testosterona diminui gradativamente com a idade, mas não muda subitamente na menopausa.

No entanto, em geral, o transtorno de desejo/interesse sexual é tão comum em mulheres jovens e saudáveis como em mulheres mais velhas. Mesmo assim, às vezes mudanças nos hormônios sexuais causam a falta de interesse. Por exemplo, em mulheres jovens e saudáveis​, quedas repentinas nos níveis de hormônios sexuais, como pode ocorrer durante as primeiras semanas após o parto, podem causar diminuição do interesse sexual. O desejo sexual pode diminuir em mulheres de meia-idade e mais velhas, mas uma relação entre essa diminuição e os hormônios não foi comprovada.

A redução dos níveis estrogênio que ocorre na menopausa pode dar origem à síndrome genito-urinária da menopausa (que causa sintomas que afetam a vagina, vulva e o trato urinário). Nessa síndrome, os tecidos da vagina podem ficar adelgaçados, secos e com pouca elasticidade. Assim, a relação sexual pode ser desconfortável ou dolorosa. As mulheres com essa síndrome também podem sentir uma necessidade urgente de urinar (urgência urinária) e têm infecções do trato urinário com frequência. Esses sintomas fazem com a que mulher sinta menos interesse em sexo.

A estimulação sexual inadequada também pode contribuir para o transtorno de desejo/interesse sexual.