Antibióticos

Remoção dos tecidos da gravidez do útero

Mulheres que apresentam sintomas de um aborto séptico são tratadas imediatamente com antibióticos (por exemplo, clindamicina combinada com gentamicina com ou sem ampicilina), administrados por via intravenosa. Assim que possível, os tecidos da gravidez dentro do útero são removidos cirurgicamente através da vagina (um procedimento denominado evacuação cirúrgica, por meio de dilatação e curetagem [D e C] ou dilatação e evacuação [D e E]).