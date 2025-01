Esvaziamento completo do leite da mama

Analgésicos, tais como paracetamol ou medicamentos anti-inflamatórios não esteroides (AINEs)

Às vezes antibióticos

A dor e o inchaço são controlados com compressas frias e analgésicos, tais como paracetamol ou AINEs, inclusive ibuprofeno. A mama deve ser completamente esvaziada quando os dutos de leite estiverem cheios através da amamentação ou bombeamento. Para esvaziar completamente a mama, podem ser aplicadas compressas mornas na mama antes ou durante a amamentação ou bombeamento. A mulher é incentivada a permanecer hidratada (aumentar a ingestão de líquidos). Essas medidas são suficientes para tratar muitos casos de mastite leve ou moderada.

Se a causa da mastite parece ser uma infecção bacteriana, ela será tratada com antibióticos, tais como dicloxacilina, cefalexina, clindamicina ou, às vezes, eritromicina.

A mulher é incentivada a beber bastante líquido.

Caso os sintomas da infecção não diminuírem ou se os sintomas forem graves, a mulher deve procurar assistência médica; por exemplo, se a mama estiver vermelha, a vermelhidão estiver se espalhando ou se a mulher tiver febre e calafrios.

A mulher com infecção de mama que está amamentando deve continuar a fazê-lo, porque esvaziar a mama ajuda no tratamento e reduz o risco de ter um abscesso mamário.

Os abscessos na mama são diagnosticados por ultrassom. Os abscessos são tratados com antibióticos e costumam ser drenados cirurgicamente. Esse procedimento pode ser feito com a aplicação de um anestésico local, porém, pode ser necessária a administração de sedativos por via intravenosa (pela veia) ou de anestesia geral.

Se a administração de antibióticos não melhorar a infecção ou se não houver infecção, o médico faz uma avaliação para verificar quanto à presença de outras causas para os nódulos ou inflamação da mama.