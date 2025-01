Sintomas das infecções do útero após o parto

Os sintomas das infecções uterinas costumam incluir dor na parte inferior do abdômen ou da pelve, febre (geralmente no prazo de um a três dias após o parto), palidez, calafrios, sensação geral de doença ou desconforto e, muitas vezes, dor de cabeça e perda de apetite. A frequência arterial é, muitas vezes, acelerada. O útero fica inchado, sensível e macio. Geralmente, há uma secreção vaginal com odor ruim, que varia em quantidade. A secreção pode ou não conter sangue. Mas às vezes o único sintoma é febre baixa.

Quando os tecidos ao redor do útero são infeccionados, eles incham, causando desconforto significativo. A mulher geralmente tem dor intensa e febre alta.

Algumas complicações graves podem ocorrer, mas não são frequentes. Eles incluem os seguintes:

Inflamação das membranas que revestem o abdômen (peritonite)

Coágulos sanguíneos nas veias pélvicas (tromboflebite pélvica)

Um coágulo sanguíneo que se desloque para o pulmão e obstrua uma artéria ali localizada (embolia pulmonar)

Altos níveis no sangue de substâncias tóxicas (toxinas) produzidas pelas bactérias causando a infecção, que levam à sepse (infecção em todo o corpo) ou choque séptico

Uma bolsa de pus (abscesso) na pelve

Em sepse e choque séptico, a pressão sanguínea cai drasticamente e a frequência arterial é muito rápida. É possível que ocorram danos renais graves e até morte.

Um abscesso na pelve pode dar a impressão de um nódulo palpável ou causar febre e dor abdominal.

Essas complicações são raras, especialmente quando a febre pós-parto é diagnosticada e tratada imediatamente.