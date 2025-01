Infecções da bexiga e dos rins após o parto

Antibióticos

Em geral, as mulheres recebem um antibiótico por via intravenosa (pela veia) para infecção renal ou por via oral para infecção da bexiga.

Se não houver evidência de que a infecção na bexiga se espalhou para os rins, podem ser administrados antibióticos por apenas alguns dias. Se houver a suspeita de que existe infecção renal, antibióticos (como ceftriaxona sozinha ou ampicilina mais gentamicina) são administrados até que a mulher não tenha febre por 48 horas. Com frequência, são administrados antibióticos por via oral por sete a 14 dias. Depois que o resultado da cultura tiver sido liberado, é possível que o antibiótico seja trocado para outro que é mais eficaz no combate às bactérias que estão presentes.

A ingestão de uma grande quantidade de líquidos ajuda a manter o bom funcionamento dos rins e a expulsar as bactérias do trato urinário.