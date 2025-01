Children's Hospital of Philadelphia

Imediatamente após o parto, é frequente a temperatura da mãe aumentar. Uma temperatura de 38 °C ou superior durante as primeiras 12 horas após o parto pode indicar uma infecção, mas não necessariamente. No entanto, nesses casos, a mulher deve ser avaliada pelo médico ou pela parteira. Uma infecção pós-parto é geralmente diagnosticada se a mulher tiver apresentado uma temperatura de 38 °C (100,4 °F) ou superior em duas ocasiões com, pelo menos, seis horas de intervalo, sobretudo se ela estiver apresentando outros sintomas sugestivos de infecção.

As infecções após o parto não são frequentes porque os médicos as previnem ou tratam quadros clínicos que podem causá-las. Porém, caso ocorram, podem ser graves. Por isso, se a mulher tiver temperatura superior a 38 °C (100,4 °F) em qualquer momento durante a primeira semana depois do parto, ela deve ligar para o médico.

As infecções pós-parto podem ser