Sangramento uterino excessivo durante o parto

Massagem do útero

Medicamentos para ajudar o útero a se contrair

Hidratação administrada pela veia (via intravenosa)

Às vezes, é realizada uma transfusão de sangue

A remoção de quaisquer fragmentos restantes da placenta

Às vezes, é realizado um procedimento para aplicar compressão às artérias do útero

Se houver sangramento excessivo, o útero da mulher é massageado por meio de pressão sobre o abdômen e ela recebe ocitocina continuamente por via intravenosa. Essa medida ajuda na contração do útero. A mulher também recebe hidratação intravenosa para ajudar a recuperar a quantidade de líquido na corrente sanguínea. Caso o sangramento continue, será administrado outro medicamento que ajuda o útero a se contrair. Esses medicamentos podem ser administrados por via intramuscular, ser colocados no reto em forma de comprimidos ou, caso a mulher esteja fazendo um parto por cesariana, injetados no útero.

A mulher talvez precise receber uma transfusão de sangue.

O médico investiga a causa do sangramento excessivo. O útero pode ser examinado para ver se restam fragmentos da placenta. Quaisquer fragmentos que permanecem no útero são removidos à mão. Em casos raros, é necessário realizar uma dilatação e curetagem para remover esses fragmentos. Nesse procedimento, um pequeno instrumento afiado (cureta) é passado pelo colo do útero (que geralmente continua aberto depois do parto). A cureta é usada para remover fragmentos retidos. Esse procedimento requer um anestésico. O colo do útero e a vagina são examinados quanto a rasgos.

Se o útero não puder ser estimulado para se contrair e a hemorragia continuar, pode ser necessário comprimir as artérias que transportam o sangue para o útero para interromper o fluxo sanguíneo. Os procedimentos a seguir podem ser usados:

Um balão pode ser inserido dentro do útero e insuflado.

Material de tamponamento pode ser inserido dentro do útero.

O médico coloca pontos (suturas) na parte inferior do útero – um procedimento que exige cirurgia abdominal.

Um dispositivo que aplica uma suave sucção no útero e, assim, ajuda com a sua contração pode ser colocado no útero.

Os procedimentos em geral não causam infertilidade, anomalias menstruais ou outros problemas de longo prazo.

Às vezes, as artérias que fornecem sangue ao útero precisam ser bloqueadas cirurgicamente ou com a inserção de material dentro das artérias através de cateteres.

A remoção do útero (histerectomia) raramente é necessária para interromper o sangramento.