Prolapso evidente significa que o prolapso do cordão umbilical pode ser visto pelo médico. No prolapso evidente, as membranas se romperam e o cordão umbilical se projeta através ou para fora da vagina antes de o bebê aparecer. O prolapso evidente geralmente ocorre quando o bebê sai com os pés ou nádegas primeiro (apresentação pélvica). Mas também pode ocorrer quando o bebê se apresenta de cabeça, sobretudo se as membranas tiverem sofrido ruptura prematura ou se o feto não tiver descido para a pelve da mulher. Se o feto não tiver descido, o derrame de líquido provocado pela ruptura das membranas pode deslocar o cordão para fora antes do feto.

Se houver prolapso do cordão, um parto por cesariana tem de ser feito imediatamente para evitar que o suprimento de sangue para o feto seja cortado. Até que a cirurgia comece, um enfermeiro, parteira ou médico mantém o corpo do feto longe do cordão para que o fornecimento de sangue através do cordão prolapsado não seja interrompido.