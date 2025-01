Inversão uterina Por Children's Hospital of Philadelphia Julie S. Moldenhauer , MD , Revisado/Corrigido: jan. 2024 VISUALIZAR A VERSÃO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE

A inversão uterina é uma emergência médica rara que ocorre durante o parto, no qual o útero vira do avesso e se projeta através do colo do útero e para dentro ou através da vagina. A inversão uterina pode causar perda de sangue grave que pode ser fatal.

O útero pode ser invertido se a placenta estiver firmemente conectada e o médico puxar com força demais para removê-la. A inversão do útero é uma emergência médica que deve ser tratada rapidamente. Geralmente, o médico retorna o útero à sua posição normal ao empurrá-lo para cima. Talvez seja necessário administrar analgésicos, sedativos e, às vezes, anestesia geral. Um medicamento para relaxar o útero (como a terbutalina) é administrado por via intravenosa se necessário. Hidratação intravenosa ou transfusão de sangue talvez sejam necessárias. A maioria das mulheres se recupera totalmente após esse procedimento. Ocasionalmente, é necessária cirurgia para o útero voltar à sua posição normal.