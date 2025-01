A infecção intra-amniótica geralmente surge quando bactérias da vagina chegam ao útero e infectam os tecidos ao redor do feto. Vários tipos de bactérias vivem normalmente na vagina. Geralmente, elas não causam infecção vaginal, mas podem causar uma infecção uterina caso se espalhem para o útero. Normalmente, o muco no colo do útero, as membranas que recobrem o feto e a placenta evitam que a bactéria provoque a infecção. No entanto, certos quadros clínicos podem tornar mais fácil que a bactéria rompa as defesas.

Também há mais propensão de ocorrer infecção intra-amniótica se

As membranas ao redor do feto se rompem prematuramente (um quadro clínico denominado ruptura prematura das membranas).

Um período muito longo entre a ruptura das membranas e o parto do bebê. Quanto maior o atraso, maior a probabilidade de haver uma infecção intra-amniótica.

O trabalho de parto tiver início prematuramente (trabalho de parto prematuro).

O líquido amniótico contiver mecônio (as fezes verde-escuras que são produzidas pelo feto antes do nascimento e que normalmente são apenas expelidas após o nascimento).

As bactérias que podem causar as infecções estão localizadas no trato genital. É possível que a mulher não saiba que essas bactérias estão presentes, sobretudo se ela não tiver recebido cuidados pré-natais de rotina, ocasião em que os exames para detectar essas bactérias teriam sido realizados.

O médico ou a parteira fazem vários exames pélvicos na mulher com ruptura das membranas. Esses exames às vezes introduzem bactérias na vagina e no útero.

O trabalho de parto for bastante demorado.

Uma infecção raramente ocorre quando a monitorização fetal interna é realizada. Nesse procedimento, o médico monitora o feto inserindo um elétrodo (um sensor pequeno e redondo conectado a um fio) através da vagina da mãe e, depois, prendendo-o no couro cabeludo do feto.