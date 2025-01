Vasa prévia Por Main Line Health System Antonette T. Dulay , MD , Revisado/Corrigido: abr. 2024 VISUALIZAR A VERSÃO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE Fatos rápidos

Na vasa prévia, as membranas que contêm os vasos sanguíneos conectando o cordão umbilical à placenta atravessam a abertura do colo do útero (a entrada do canal vaginal) ou estão próximos a ela.

A vasa prévia pode causar sangramento intenso no feto e na mãe quando as membranas em torno do feto se rompem, geralmente logo antes do início do trabalho de parto.

Para confirmar o diagnóstico, o médico insere um dispositivo de ultrassom na vagina para verificar quanto à presença de vasos sanguíneos sobre ou perto da abertura do colo do útero.

Se uma mulher tiver vasa prévia, o médico verifica a frequência cardíaca do feto frequentemente após a 28ª semana de gestação para determinar se o feto está em sofrimento.

O parro por cesariana é necessário e costuma ser realizado entre a 34ª à 37ª semana ou até mesmo antes se houver problemas. A vasa prévia está presente em aproximadamente um em cada 2.500 a 5.000 partos. É mais provável que ocorra quando há certas outras anomalias na placenta. Normalmente, os vasos sanguíneos entre o feto e a placenta estão contidos no cordão umbilical. Na vasa prévia, alguns destes vasos sanguíneos estão localizados nas membranas que rodeiam o feto, na área entre o feto e a abertura do colo do útero. Quando as membranas se rompem, geralmente um pouco antes do início do trabalho de parto, esses vasos sanguíneos podem romper-se. Assim, o feto pode perder uma quantidade significativa de sangue. Caso o sangramento seja grave, é possível que o feto venha a morrer, e a mãe pode ter complicações decorrentes de perda de sangue volumosa. O que é vasa prévia? Sintomas da vasa prévia Normalmente, a mulher tem sangramento vaginal indolor quando as membranas se rompem, geralmente logo após o início do trabalho de parto. A frequência cardíaca do feto está muitas vezes lenta. Diagnóstico da vasa prévia Ultrassonografia O médico talvez suspeite da presença de vasa prévia quando a ultrassonografia, feita rotineiramente no início da gravidez detectar determinadas anomalias na placenta ou quando a frequência cardíaca do feto estiver alterada. Uma ultrassonografia, geralmente realizada com um dispositivo inserido na vagina (um procedimento denominado ultrassonografia transvaginal), consegue mostrar os vasos sanguíneos que estão atravessando a abertura do colo do útero ou estão próximos a ela e, com isso, confirmar o diagnóstico. Tratamento da vasa prévia Monitoramento do feto

Parto por cesariana Se a vasa prévia for diagnosticada antes do parto, o médico geralmente realiza uma cardiotocografia uma a duas vezes por semana a partir da 28ª à 30ª semana para avaliar o bem-estar do feto. É possível que o médico sugira o internamento hospitalar no caso de uma mulher que esteja com aproximadamente 30 a 34 semanas de gestação ou uma a duas semanas antes da data marcada para o parto para que o feto possa ser monitorado de perto. Geralmente, a mulher recebe um corticosteroide para ajudar com o amadurecimento dos pulmões do feto. Se a vasa prévia não estiver causando nenhuma complicação, o médico costuma planejar o parto do bebê para entre a 34ª e a 37ª semana de gestação. Contudo, o parto pode ser feito antes se a mulher ou o feto estiverem em perigo. O parto é sempre feito por cesariana. Um parto por cesariana de emergência costuma ser necessário se O sangramento vaginal continua.

As membranas foram rompidas.

O feto ou a mãe estão em perigo.