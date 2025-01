Trabalho de parto prematuro

Às vezes, é permitido que o trabalho de parto prossiga

Usar antibióticos até que uma infecção seja descartada

Se for necessário adiar o trabalho de parto, repouso, líquidos, medicamentos que retardam o trabalho de parto e corticosteroides

Se ocorrer sangramento vaginal ou se as membranas ao redor do feto se romperem, o melhor é permitir a continuação do trabalho de parto.

Se não ocorrer sangramento vaginal e se as membranas não estiverem vazando líquido amniótico (o líquido que envolve o feto no útero), é aconselhável que a mulher repouse e limite suas atividades o máximo possível, preferencialmente para as sedentárias. A mulher recebe líquidos e pode receber medicamentos para desacelerar o trabalho de parto. Essas medidas muitas vezes podem adiar o trabalho de parto por um breve período.

Medicamentos para desacelerar o trabalho de parto incluem:

Bloqueadores dos canais de cálcio: costumam ser usados para tratar hipertensão arterial; às vezes, causam dor de cabeça e pressão arterial baixa na mulher

Inibidores da prostaglandina: podem reduzir temporariamente a quantidade de líquido amniótico; não são usados após a 32ª semana de gestação porque podem causar problemas cardíacos e danos renais no feto

A mulher recebe antibióticos até que os resultados da cultura sejam recebidos. Se os resultados forem negativos, os antibióticos são interrompidos.

Se o colo do útero se abrir (dilatar) mais de cinco centímetros (duas polegadas), o trabalho de parto costuma prosseguir até o nascimento do bebê.

Se houver rompimento das membranas entre a 23ª e a 34ª semana de gestação, são administrados corticosteroides para ajudar os pulmões do feto a amadurecerem, exceto se houver expectativa de que o parto ocorrerá logo. O médico também considera administrar corticosteroides à mulher se o rompimento das membranas ocorrer entre a 34ª e 37ª semana de gestação caso ela esteja sob risco de ter parto prematuro e ainda não tenha tomado nenhum corticosteroide durante a gestação.

O corticosteroide ajuda os pulmões e outros órgãos do feto a amadurecerem mais rapidamente. Ele também reduz o risco de que, após o nascimento, o bebê tenha dificuldade de respirar (síndrome de dificuldade respiratória neonatal) ou outros problemas relacionados à prematuridade (por exemplo, sangramento cerebral).

Se a gravidez tiver menos de 32 semanas, a mulher pode receber sulfato de magnésio por via intravenosa. Esse medicamento parece causar uma redução do risco de sangramento no cérebro do recém-nascido e dos problemas decorrentes no desenvolvimento do cérebro do recém-nascido, como a paralisia cerebral.