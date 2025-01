Ruptura prematura das membranas (RPM)

O trabalho de parto será adiado se a gravidez tiver menos de 34 semanas. A mulher é aconselhada a ficar de repouso e limitar suas atividades ao máximo possível. Ela pode ser internada para que possa ser monitorada de perto. Sua pressão arterial, temperatura e frequência cardíaca costumam ser registradas pelo menos três vezes ao dia. Um aumento na temperatura ou frequência cardíaca pode ser um sinal precoce de infecção. Se houver uma infecção, o trabalho de parto é induzido imediatamente e o bebê nasce.

Antibióticos são iniciados assim que a ruptura é confirmada. Em geral, antibióticos (como eritromicina, ampicilina e amoxicilina) são administrados por via intravenosa e, depois, por via oral por vários dias. Os antibióticos retardam o início do trabalho de parto, pois eles tratam infecções que podem desencadear o trabalho de parto e reduzem o risco de infecção no recém-nascido.

Se o rompimento das membranas ocorrer entre a 23ª e a 34ª semana de gestação, são administrados corticosteroides para ajudar os pulmões do feto a amadurecerem.

O médico também poderá administrar corticosteroides à mulher se o rompimento da membrana ocorrer entre a 34ª e 37ª semana de gestação caso ela esteja sob risco de ter parto prematuro e ainda não tenha tomado nenhum corticosteroide durante a gestação.

Se a gravidez tiver menos de 32 semanas, a mulher pode receber sulfato de magnésio por via intravenosa. Esse medicamento parece causar uma redução do risco de sangramento no cérebro do recém-nascido e dos problemas decorrentes no desenvolvimento do cérebro do recém-nascido, como a paralisia cerebral.