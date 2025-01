Ruptura prematura da placenta (abruptio placentae)

Os sintomas da ruptura prematura da placenta dependem do grau de descolamento e da quantidade de sangue perdido (que talvez seja volumosa).

Os sintomas podem incluir dor súbita contínua ou cólica abdominal, sensibilidade quando o abdômen é pressionado levemente e uma queda perigosa da pressão arterial (choque). Algumas mulheres têm sintomas leves ou não têm sintomas.

O útero sangra a partir do local de onde a placenta se desprendeu. O sangue pode passar através do colo do útero e da vagina na forma de uma hemorragia externa, ou o sangue pode ficar preso atrás da placenta na forma de uma hemorragia oculta. Assim, a dor abdominal pode parecer pior do que o esperado para a quantidade de sangue perdida. Se ocorrer sangramento, o sangue pode ter coloração vermelho-vivo ou vermelho-escuro e o sangramento pode ser contínuo ou ficar parando e recomeçando.

Às vezes, o descolamento prematuro da placenta dá origem a uma perda de sangue grave com coagulação difusa no interior dos vasos sanguíneos (coagulação intravascular disseminada), insuficiência renal e sangramento nas paredes do útero, sobretudo em gestantes que também têm pré-eclâmpsia.

Quando a placenta se desprende, é possível que ocorra uma redução do fornecimento de oxigênio e nutrientes para o feto. Se o descolamento ocorrer de repente e reduzir em muito o fornecimento de oxigênio, o feto pode morrer. Se isso ocorrer de forma gradativa e menos abrangente, o feto pode não crescer tanto quanto esperado (restrição do crescimento intrauterino) ou é possível que haja escassez de líquido amniótico (oligo-hidrâmnios). O descolamento gradativo pode causar menos dor abdominal e gerar um risco menor de causar choque na mãe que o descolamento súbito, mas há um aumento no risco de haver ruptura prematura das membranas posteriormente.