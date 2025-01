Problemas com o líquido amniótico

Uma ultrassonografia para monitorar o crescimento do feto e para medir os níveis de líquido amniótico

Monitorar a frequência cardíaca do feto

Tratamento de eventuais doenças primárias

Às vezes, remoção do líquido amniótico

Parto

Ultrassonografias são feitas regularmente para monitorar o crescimento do feto e para medir os níveis de líquido amniótico. A frequência cardíaca do feto também é monitorada regularmente enquanto o feto está parado e enquanto se movimenta. Esse exame é feito para verificar o bem-estar do feto (um exame denominado cardiotocografia).

Eventuais distúrbios primários, como diabetes e hipertensão arterial, são tratados.

Os médicos raramente removem o excesso de líquido quando ocorre um excesso de líquido amniótico. No entanto, o líquido amniótico pode ser removido com uma agulha através do abdômen da mulher quando

O trabalho de parto inicia precocemente

A mãe está tendo problemas graves

Quando houver líquido amniótico em excesso, o parto do bebê será marcado para aproximadamente a 39ª semana em alguns casos.

Quando existe uma escassez de líquido amniótico, a maioria dos especialistas costuma recomendar que o parto seja feito entre a 36ª e a 37ª semana, dependendo do estado do feto.