Pré-eclâmpsia e eclâmpsia

Se a pré-eclâmpsia não causar sintomas graves e ocorrer antes da 37ª semana de gestação, o tratamento e o monitoramento podem ser feitos através do consultório médico. A mulher deve modificar suas atividades. Por exemplo, ela deve parar de trabalhar, se possível, permanecer sentada na maior parte do dia e evitar o estresse. Além disso, a mulher deve consultar o médico pelo menos uma vez por semana.

No entanto, a maioria das mulheres com pré-eclâmpsia é internada no hospital, pelo menos inicialmente. Lá, ela será monitorada de perto para garantir que tanto ela como o feto não estão sob risco de apresentar problemas graves. Depois de uma avaliação inicial, é possível que algumas mulheres consigam ir para casa e continuar a fazer consultas frequentes com o médico. Essas consultas costumam ser semanais e incluem medições da pressão arterial, exames de sangue e exames do bem-estar do feto por meio do monitoramento do padrão de frequência cardíaca fetal (um exame denominado cardiotocografia).

Caso a pré-eclâmpsia não se torne grave, o trabalho de parto costuma ser induzido na 37ª semana e o bebê nasce.