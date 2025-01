A erupção do penfigoide gestacional pode começar na forma de manchas vermelhas planas ou salientes que, frequentemente, surgem primeiramente no abdômen, ao redor do umbigo. Depois disso surgem bolhas e a erupção cutânea se espalha. As bolhas são pequenas ou grandes, têm formato irregular e têm líquido no seu interior. A erupção é extremamente pruriginosa. A erupção cutânea pode se espalhar para o resto do corpo, incluindo o tronco, braços, pernas, palmas das mãos e solas dos pés. O rosto e a boca geralmente não são afetados.

A erupção geralmente aparece durante o segundo ou terceiro trimestre. No entanto, ela pode aparecer antes ou imediatamente após o parto. Normalmente, a erupção piora logo após o parto e desaparece em poucas semanas ou meses. Muitas vezes reaparece durante gestações seguintes e, às vezes, reaparece se a mulher mais tarde toma contraceptivos orais. Ela também pode voltar a surgir enquanto a mulher está tendo a menstruação ou quando o ovário libera um óvulo (na ovulação).

Penfigoide gestacional Imagem © Springer Science+Business Media

Normalmente, o bebê não é afetado. Porém, ocasionalmente, o bebê nasce com uma erupção similar, que geralmente desaparece sem tratamento dentro de algumas semanas. Além disso, quando a mulher tiver penfigoide gestacional, há um aumento do risco de ocorrer problemas, incluindo morte do bebê, caso o bebê seja prematuro ou não tenha crescido tanto quanto esperado (restrição do crescimento intrauterino).