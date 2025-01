Se necessário, medicamentos para expelir o feto

Caso necessário, procedimentos para remover tecido que eventualmente tenha permanecido no útero

Apoio emocional e psicoterapia

Se o feto morto não for expelido, é possível que a mulher receba prostaglandina (um medicamento semelhante a um hormônio que estimula a contração do útero), como, por exemplo, o misoprostol, para fazer com que o colo do útero se abra (se dilate). Depois disso, ela normalmente recebe ocitocina, um medicamento que estimula o trabalho de parto, dependendo de quão avançada está a gravidez.

Caso a gravidez tenha menos de 24 semanas ou o feto seja relativamente pequeno, uma dilatação e evacuação (D e E) possivelmente será realizada para remover o feto morto. Antes de realizar uma D e E, é possível que o médico use substâncias naturais que absorvem líquidos (por exemplo, caules de algas marinhas secas) ou um medicamento (por exemplo, o misoprostol) para ajudar a abrir o colo do útero.

Se qualquer tecido do feto ou da placenta permanecer no útero, uma curetagem por sucção é realizada para removê-lo. Um espéculo é usado para afastar as paredes da vagina e o colo do útero é dilatado. Em seguida, um tubo flexível é inserido no útero para remover o feto e a placenta. O tubo é conectado a uma seringa manual ou uma máquina de sucção elétrica, que aspira tecido que eventualmente tenha permanecido no útero.

Os cuidados físicos para a mulher que teve um natimorto são os mesmos que costumam ser administrados após o parto de um bebê (cuidados pós-parto). No entanto, um maior apoio social e emocional é necessário.

Caso a mulher apresente coagulação intravascular disseminada, ela recebe transfusões de sangue conforme necessário.

As mudanças e as emoções que ocorrem em mulheres após terem tido um natimorto são parecidas com as que ocorrem após um aborto espontâneo. Geralmente, a mulher sente o luto pela perda e precisa receber apoio emocional e, às vezes, psicoterapia.

Se há probabilidade de uma futura gravidez resultar em um natimorto, depende da causa.