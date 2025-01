Mortalidade materna e mortalidade perinatal Por Main Line Health System Antonette T. Dulay , MD , Revisado/Corrigido: abr. 2024 VISUALIZAR A VERSÃO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE

A mortalidade materna diz respeito à morte de uma gestante causada por complicações da gravidez e do parto. A mortalidade perinatal diz respeito à morte do feto ou do recém-nascido que ocorre perto da época do parto.

Mortalidade materna A mortalidade materna diz respeito à morte causada por complicações da gravidez ou do parto. Quase 24 mulheres morreram em cada 100.000 partos nos Estados Unidos em 2020. A taxa de mortalidade materna é mais elevada nos Estados Unidos que nos países europeus. No entanto, o maior número de mortes maternas ocorre em países com poucos recursos. As taxas mais altas ocorrem na África subsaariana (incluindo a Nigéria) e no sul da Ásia (incluindo a Índia). A mortalidade materna diz respeito ao número de mulheres que morrem em decorrência de problemas relacionados à gravidez bem como aquelas que morrem durante a gravidez ou logo após o parto. A taxa de mortalidade materna representa o número de mortes nesses casos para cada 100.000 nascidos vivos (parto de um bebê vivo). A taxa de mortalidade materna no mundo varia muito entre raças e etnias. Nos Estados Unidos, as taxas em 2021 foram de Aproximadamente 70 mulheres em cada 100.000 partos de mulheres negras não hispânicas

Aproximadamente 28 por 100.000 partos em mulheres hispânicas

Quase 27 por 100.000 partos em mulheres brancas não hispânicas No Brasil, a mortalidade materna é aproximadamente cinco vezes maior em mulheres de descendência africana que em mulheres brancas. No Reino Unido, a taxa é cinco vezes maior em mulheres negras que em mulheres brancas. Em todo o mundo, as mortes maternas podem ocorrer Antes do parto: 25%

Durante o trabalho de parto e logo após o parto: 25%

Algum tempo depois do parto: Aproximadamente 30%

Mais de 42 dias, mas menos de um ano após o parto: Aproximadamente 20% As causas mais comuns de morte em gestantes são: Sangramento (hemorragia), que é responsável por mais de 25% das mortes

Hipertensão arterial, incluindo pré-eclâmpsia (um tipo de hipertensão arterial que surge durante a gravidez)

Aborto ou aborto espontâneo

Gravidez anormalmente localizada (gravidez ectópica) – isto é, uma gravidez que não se dá na sua localização normal, no útero

Sepse (uma resposta generalizada grave a uma infecção)

Complicações do trabalho de parto e do parto

Embolia pulmonar

Problemas médicos que a mulher tinha antes de engravidar (por exemplo, obesidade ou doenças infecciosas, incluindo infecção por HIV) Problemas que contribuem para a morte de gestantes incluem Demora para procurar cuidados médicos quando a gestante tem um problema

Falta de transporte para uma instituição de saúde

Demora para receber cuidados em uma instituição de saúde Aproximadamente quatro em cada cinco mortes maternas são evitáveis. Tabela Razões de mortalidade materna em países selecionados, 2020 Tabela Mortalidade perinatal A mortalidade perinatal diz respeito à morte de fetos e recém-nascidos que ocorre ao redor da época do parto. A taxa de mortalidade perinatal nos Estados Unidos em 2021 foi 5,5 mortes perinatais por mil nascidos vivos. As taxas de morte perinatal por raça e etnia da mulher foram de aproximadamente: cinco para filhos de mulheres brancas não hispânicas

nove para filhos de mulheres negras não hispânicas

cinco para filhos de mulheres hispânicas As causas de morte perinatal incluem causas de natimorto e morte neonatal. As causas do natimorto podem estar relacionadas ao feto, à mulher ou à placenta. O período neonatal é definido como os primeiros 28 dias de vida. A maioria das mortes neonatais (75%) ocorre no prazo de sete dias após o nascimento (consulte Organização Mundial da Saúde: Mortalidade neonatal). Em 2019, as principais causas de morte neonatal em todo o mundo foram nascimento prematuro, complicações relacionadas ao parto (asfixia ou falta de respiração ao nascimento), infecções e defeitos congênitos.