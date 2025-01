A erupção polimórfica da gravidez consiste em erupções cutâneas intensamente pruriginosas que ocorrem apenas durante a gravidez.

A erupção polimórfica da gravidez ocorre em aproximadamente uma em cada 160 a 300 gestações. Elas são muito mais comuns em mulheres que estão grávidas de mais de um feto (multípara). Esta erupção normalmente ocorre na primeira gravidez. Desconhece-se a causa.

Vermelhas, de formato irregular, manchas ligeiramente salientes aparecem no abdômen. As manchas têm às vezes pequenas bolhas cheias de líquido no centro. Muitas vezes, a pele ao redor delas é pálida. A erupção se espalha para as coxas, as nádegas e, ocasionalmente, os braços. As palmas das mãos, solas dos pés e o rosto geralmente não são afetados. É possível que surjam centenas de manchas pruriginosas. A coceira é incômoda o suficiente para manter a mulher acordada durante a noite.

Erupção polimórfica da gravidez Imagem © Springer Science+Business Media

Normalmente, a erupção aparece durante as últimas duas a três semanas de gravidez e, ocasionalmente, durante os últimos dias, ou após o parto. No entanto, ela pode ocorrer a qualquer momento após a 24ª semana. Geralmente, a erupção desaparece no prazo de 15 dias após o parto. Pode haver recorrência em até 5% das gestações posteriores.

O médico diagnostica a erupção polimórfica da gravidez por meio de um exame da pele. Contudo, fazer um diagnóstico definitivo pode ser difícil, pois os sintomas são parecidos com os de outras erupções cutâneas pruriginosas.

A aplicação de um creme com corticosteroides (como a triancinolona) diretamente sobre a pele muitas vezes ajuda. Raramente, para os sintomas graves, um corticosteroide (como a prednisona) é administrado por via oral.

Anti-histamínicos que não causam sonolência, tomados por via oral, podem também ser utilizados para aliviar a coceira.