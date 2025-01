Remoção da gravidez molar

Exames para verificar se houve recidiva e/ou disseminação

Se necessário, quimioterapia

Geralmente, todo tipo de doença trofoblástica gestacional pode ser diagnosticado e tratado com sucesso, sem colocar em risco a função reprodutora.

Uma gravidez molar (mola hidatiforme) ou qualquer tipo de neoplasia trofoblástica gestacional é completamente removida, geralmente por D e C com sucção. A remoção do útero (histerectomia) raramente é necessária, mas ela pode ser realizada se a mulher não planeja ter filhos.

Exames são realizados para determinar se a mulher precisa de mais tratamento depois que a mola foi removida.

Uma radiografia de tórax é tirada para ver se o tecido da gravidez molar se disseminou até os pulmões.

O nível de gonadotrofina coriônica humana no sangue é medido para determinar se a gravidez molar foi completamente removida. Quando a remoção for concluída, o nível regressa ao normal, geralmente em até 10 semanas, e permanece normal, sendo que não é necessário tratamento adicional. Enquanto os níveis de hCG estiverem sendo medidos, a mulher deve usar um método contraceptivo eficaz, uma vez que a gravidez dificulta a interpretação da dosagem de hCG. Se o nível não retornar ao normal, a doença será considerada persistente. Então, tomografias computadorizadas (TC) do cérebro, tórax, abdômen e pelve são feitas para determinar se houve desenvolvimento e disseminação do coriocarcinoma.

Será necessário administrar quimioterapia se o tecido da gravidez molar persistir ou tiver se disseminado. Se a gravidez molar for considerada de baixo risco, é possível que a quimioterapia consista em apenas um medicamento quimioterápico. Se esse tratamento for ineficaz, uma combinação de medicamentos quimioterápicos pode ser usada ou uma histerectomia pode ser realizada.

Se o tecido da gravidez molar tiver se disseminado amplamente e for considerado de alto risco, o médico encaminha a mulher a um especialista.

Caso uma histerectomia seja realizada, a mulher recebe quimioterapia e os níveis de hCG são monitorados para garantir que a doença foi tratada com sucesso.

Quando a doença trofoblástica gestacional é diagnosticada, o médico conversa com a mulher sobre seu desejo de ter filhos. Se for necessária quimioterapia, que pode danificar os ovários, às vezes podem ser tomadas medidas para preservar a fertilidade, tais como congelar os óvulos antes de a quimioterapia ser administrada. Mesmo que a histerectomia seja realizada, os ovários não precisam ser removidos para tratar a gravidez molar.

Mulheres que foram submetidas à uma remoção da gravidez molar são aconselhadas a não engravidar por doze meses. Contraceptivos orais geralmente são recomendados, mas outros métodos contraceptivos eficazes podem ser usados. A gravidez é adiada para que o médico tenha certeza de que o tratamento foi bem‑sucedido.

Se a mulher que teve uma gravidez molar engravidar, o médico realiza uma ultrassonografia logo no início da gravidez para determinar se a gravidez é normal. Após o bebê ter nascido, o médico geralmente envia a placenta para um laboratório para ser examinada em busca de anomalias.