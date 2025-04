Exame e prevenção do câncer de colo de útero

A realização de exames preventivos para câncer do colo do útero é uma maneira eficaz de prevenir o câncer do colo do útero e as mortes decorrentes dessa doença.

A realização de exames preventivos para câncer do colo do útero é recomendada para todas as mulheres a partir dos 21 a 25 anos de idade. Os exames preventivos costumam ser realizados a cada três a cinco anos, dependendo da idade da pessoa e do tipo de exame.

Dois tipos de exames são utilizados para tentar detectar a presença de câncer do colo do útero:

Pesquisa de HPV: Uma amostra do colo do útero é testada para determinar se as cepas de HPV que causam a maioria dos cânceres do colo do útero estão presentes.

Exame de Papanicolau: As células do colo do útero são examinadas em um microscópio para determinar se existem células cancerosas ou anômalas. Sem tratamento, as células anômalas podem se transformar em câncer (essas células são denominadas células pré-cancerosas).

É possível que os exames preventivos parem de ser realizados após os 65 anos de idade, mas somente se um número adequado de resultados tiver sido normal nos dez anos anteriores.

Se a mulher tiver realizado uma histerectomia total (remoção cirúrgica do útero, incluindo o colo do útero) e não tiver tido câncer do colo do útero ou pré-câncer, ela não precisa fazer exames de HPV ou de Papanicolau.

Houve uma redução de mais de 50% no número de mortes por câncer do colo do útero desde que os exames de Papanicolau começaram a ser realizados em países onde esse tipo de exame está disponível.

Se todas as mulheres realizassem os exames para câncer do colo do útero conforme recomendado, as mortes em razão desse tipo de câncer poderiam ser praticamente eliminadas. No entanto, muitas mulheres nos Estados Unidos não fazem exames regularmente e, em países de recursos baixos ou médios, os exames preventivos para câncer do colo do útero não costumam estar disponíveis.