Considerações gerais sobre câncer do sistema reprodutor feminino

Geralmente, remoção cirúrgica

Às vezes, radioterapia e/ou quimioterapia

O tratamento do câncer pode incluir remoção cirúrgica, radioterapia e quimioterapia, dependendo do tipo e do estágio do câncer. Quando o câncer é inicialmente diagnosticado, o principal objetivo do tratamento é remover ou interromper o crescimento do câncer, se possível.

Geralmente, a quimioterapia é uma das maneiras mais eficazes de tratar células cancerosas que se disseminaram para além do local original. A quimioterapia pode ser administrada por injeção, por via oral ou através de um cateter inserido no abdômen (via intraperitoneal).

A radioterapia geralmente é administrada se um tumor tiver se espalhado para os tecidos circundantes que estão próximos ao tumor original, tal como a disseminação de um tumor do útero para a bexiga.

Terapia hormonal ou bloqueadores hormonais são administrados como tratamento adicional em alguns tipos de câncer ginecológico, geralmente após cirurgia, quimioterapia e/ou radioterapia terem sido concluídas. A terapia hormonal age estimulando ou bloqueando os receptores hormonais para interromper o crescimento de qualquer célula tumoral que tenha se disseminado a partir do local original.

Quando um câncer ginecológico está muito avançado e não é possível a cura, radioterapia ou quimioterapia ainda pode ser recomendada para reduzir o tamanho do câncer ou sua metástase e para aliviar a dor e outros sintomas. A mulher que tiver um câncer incurável deve definir instruções prévias. Uma vez que os cuidados de final da vida melhoraram, um número cada vez maior de mulheres com câncer incurável consegue morrer confortavelmente em casa. Medicamentos adequados podem ser usados para aliviar a ansiedade e a dor geralmente sentidas por pessoas com câncer incurável.