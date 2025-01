Câncer do útero

O câncer de endométrio é mais comum em países de recursos elevados, onde os índices de obesidade são elevados.

Os fatores de risco para o câncer de endométrio são

Quadros clínicos que causam níveis elevados de estrogênio e níveis baixos de progesterona

Idade acima de 45 anos

Obesidade

Uso de tamoxifeno por dois anos ou mais

Uma síndrome hereditária denominada síndrome de Lynch (as pessoas com essa síndrome têm um alto risco de desenvolver câncer de cólon e outros tipos de câncer)

Radioterapia da pelve (que contém os órgãos reprodutores internos, a bexiga e o reto)

Quadros clínicos que causam níveis elevados de estrogênio e níveis baixos de progesterona incluem:

Obesidade

Síndrome do ovário policístico ou outros problemas menstruais relacionados à liberação do óvulo (ovulação), uma vez que o ciclo menstrual pode ser mais demorado durante a fase em que os níveis de estrogênio estão altos

Menstruar pela primeira vez (menarca) cedo, atingir a menopausa tarde ou ambos

Nunca ter engravidado (nuliparidade)

Tomar terapia com estrogênio (na forma de medicamento vendido com receita ou em produtos fitoterápicos) sem progestina (um medicamento sintético semelhante ao hormônio progesterona) após a menopausa

Tumor produtor de estrogênio

O estrogênio promove o crescimento do tecido e a divisão celular rápida no revestimento do útero (endométrio). A progesterona (ou medicamentos com progestina) causa adelgaçamento do endométrio, o que equilibra os efeitos do estrogênio. Os níveis de estrogênio são altos durante parte do ciclo menstrual. Assim, ter mais períodos menstruais durante toda a vida pode aumentar o risco de câncer de endométrio. Tomar contraceptivos orais que contêm tanto estrogênio com uma progestina parece reduzir o risco de ter câncer de endométrio.

Medicamentos ou produtos fitoterápicos que contêm estrogênio ou substâncias semelhantes ao estrogênio podem causar câncer de endométrio se não forem tomados com uma progestina.

O tamoxifeno, um medicamento usado no tratamento do câncer de mama, bloqueia os efeitos do estrogênio na mama, mas tem os mesmos efeitos do estrogênio no útero. As pessoas com câncer de mama geralmente não recebem progestinas (para equilibrar os efeitos do estrogênio). Assim, esse medicamento pode aumentar o risco de ter câncer de endométrio, principalmente em mulheres na pós-menopausa. As mulheres que tomam tamoxifeno devem entrar em contato com um profissional de saúde caso tenham sangramento vaginal anômalo.

A hereditariedade é um fator para aproximadamente 5% das mulheres com câncer de endométrio. Aproximadamente 50% dos cânceres de endométrio que envolvem hereditariedade ocorrem em mulheres que têm uma síndrome hereditária denominada síndrome de Lynch. As pessoas com essa síndrome têm um alto risco de desenvolver câncer de cólon e outros tipos de câncer.