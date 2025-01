Remoção de toda ou de uma parte da vulva

Geralmente, a remoção de linfonodos adjacentes

No caso de câncer mais avançado, cirurgia e radioterapia, frequentemente acompanhada de quimioterapia

Toda ou parte da vulva é removida cirurgicamente (um procedimento denominado vulvectomia). Os linfonodos adjacentes geralmente também são removidos. Porém, às vezes, o médico realiza uma dissecção de linfonodo sentinela (remoção do primeiro linfonodo que seria afetado pelo câncer). Uma vez que o carcinoma basocelular da vulva geralmente não se dissemina (passa por metástase) até locais distantes, a cirurgia geralmente envolve apenas a remoção do tumor. A vulva será completamente removida apenas se o carcinoma basocelular for muito abrangente.

Para poder identificar um linfonodo sentinela, o médico injeta um corante azul ou verde e/ou uma substância radioativa na vulva ao redor do tumor. Essas substâncias mapeiam o trajeto entre a vulva até o primeiro linfonodo (ou linfonodos) na pelve. Durante a cirurgia, o médico então verifica se existem linfonodos que têm cor azul ou verde ou que emitem um sinal radioativo (detectado por um aparelho portátil). O médico remove esse linfonodo e o envia para um laboratório para que ele seja examinado quanto à presença de câncer. Se não houver câncer, nenhum outro linfonodo precisará ser removido (exceto se eles estiverem com uma aparência anômala). Esse tratamento geralmente é suficiente no caso de câncer em estágio inicial. É possível que o médico remova linfonodos sentinelas em um ou ambos os lados da vulva, dependendo do tamanho do tumor.

Caso sejam detectadas regiões com câncer que medem menos de 2 milímetros (denominadas micrometástases) nos linfonodos sentinela, elas serão tratadas com radioterapia. Se as regiões forem maiores (macrometástases), os linfonodos na virilha são removidos (linfadenectomia).

No caso de câncer de vulva mais avançado, radioterapia, geralmente acompanhada de quimioterapia, costumam ser administradas antes da vulvectomia. Tal tratamento pode reduzir o tamanho de tumores muito grandes, facilitando sua remoção. Às vezes, o clitóris e outros órgãos da pelve devem ser removidos.

No caso de câncer de vulva muito avançado, o tratamento pode incluir cirurgia para remover todos os órgãos pélvicos (um procedimento denominado exenteração pélvica), radioterapia e/ou quimioterapia. Esses órgãos incluem os órgãos reprodutores (vagina, útero, trompas de Falópio e ovários), a bexiga, a uretra, o reto e o ânus. Definir quais órgãos serão removidos ou se todos serão removidos depende de muitos fatores, tais como a localização do câncer, a anatomia da mulher e seus objetivos após a cirurgia. Aberturas permanentes para urina (urostomia) e para fezes (colostomia) são feitas no abdômen para que esses resíduos possam sair do corpo e sejam coletados em sacos.

Após a remoção do câncer, a cirurgia para reconstruir a vulva e outras áreas afetadas (por exemplo, a vagina) pode ser realizada. Tal cirurgia pode melhorar a função e a aparência.

O médico trabalha em conjunto com a mulher para desenvolver um plano de tratamento que seja mais adequado para ela e leve em conta a idade, o estilo de vida sexual e eventuais outros problemas médicos. Geralmente relações sexuais são possíveis após a vulvectomia.