O tratamento do câncer da vagina também do depende do estágio em que ele se encontra.

No caso de câncer de vagina em estágio inicial, a primeira escolha de o tratamento é a cirurgia para remover a vagina, o útero e os linfonodos na pelve e na parte superior da vagina. Às vezes, a radioterapia é usada após cirurgia.

Radioterapia é usada para a maioria dos outros tipos de câncer de vagina. Geralmente é uma combinação de radioterapia interna (usando implantes radioativos colocados no interior da vagina, chamados de braquiterapia) e radioterapia externa (direcionada para a pélvis desde o exterior do corpo).

Radioterapia não pode ser usada caso tenham surgido fístulas. Nesses casos, alguns ou todos os órgãos da pelve são removidos (um procedimento denominado exenteração pélvica). Esses órgãos incluem os órgãos reprodutores (vagina, útero, trompas de Falópio e ovários), a bexiga, a uretra, o reto e o ânus. Definir quais órgãos serão removidos ou se todos serão removidos depende de muitos fatores, tais como a localização do câncer, a anatomia da mulher e seus objetivos após a cirurgia. Aberturas permanentes para urina (urostomia) e para fezes (colostomia) são feitas no abdômen para que esses resíduos possam sair do corpo e sejam coletados em sacos. Após o procedimento, a mulher geralmente tem algum sangramento, uma secreção e considerável sensibilidade e dor por alguns dias. Normalmente, o tempo de internação é de três a cinco dias. Podem ocorrer complicações, como infecção ou abertura da incisão cirúrgica, bloqueios no intestino e fístulas.

Pode ser difícil ou impossível ter relações sexuais após o tratamento do câncer de vagina.