Câncer de ovário, câncer das trompas de Falópio e câncer de peritônio

Geralmente, a remoção dos ovários, das trompas de Falópio e do útero

A remoção de todos os tecidos que parecem estar afetados (cirurgia citorredutora)

Geralmente quimioterapia

O porte da cirurgia depende do tipo de câncer de ovário ou da trompa de falópio e do estágio.

Quando o câncer de ovário e das trompas de Falópio são inicialmente diagnosticados, eles geralmente já se disseminaram por todo o abdômen; portanto, o tratamento costuma incluir uma das opções a seguir:

Cirurgia para remover o máximo possível do tumor, seguida de quimioterapia

Quimioterapia, seguida por cirurgia e mais quimioterapia

Para a maioria dos tipos de câncer de ovário e das trompas de Falópio, o tratamento envolve a remoção dos ovários e das trompas de Falópio (salpingo-ooforectomia) e do útero (histerectomia). Uma cirurgia laparoscópica ou uma cirurgia laparoscópica robótica pode ser feita primeiro para determinar se uma cirurgia mais abrangente é uma opção útil. Caso ela não seja, a quimioterapia é iniciada.

Quando o câncer tiver se disseminado além do ovário, os linfonodos adjacentes e as estruturas circundantes para os quais o câncer geralmente se dissemina também são removidos. Essa abordagem visa a remover todo o câncer visível.

Se uma mulher tiver câncer em estágio I, que afeta apenas um ovário, e ela quiser engravidar, o médico pode remover somente o ovário e a trompa de Falópio afetados.

No caso de câncer mais avançado que tenha se disseminado até outras partes do corpo, o médico geralmente remove o máximo possível do câncer para prolongar a sobrevida. Esse tipo de cirurgia é denominado cirurgia citorredutora. No entanto, dependendo da região para onde o câncer tenha se disseminado e o grau de câncer presente, é possível que a mulher seja tratada com quimioterapia em vez de cirurgia ou antes e depois da cirurgia.

Após a cirurgia, a maioria das mulheres com carcinomas epiteliais de estágio I menos agressivos não precisa de tratamento adicional. No caso de outros tipos de câncer de estágio I ou no caso de câncer mais avançado, a quimioterapia pode ser usada para destruir pequenas áreas do câncer que talvez tenham permanecido.

A maioria das mulheres com tumores de células germinativas pode ser curada com a remoção do ovário afetado e da trompa de Falópio mais a combinação de dois ou mais medicamentos quimioterápicos. Radioterapia raramente é usada.

Câncer de ovário avançado geralmente tem recidiva. Assim, após a quimioterapia, geralmente o médico mede os níveis de marcadores tumorais (por exemplo, o CA 125). Níveis de marcadores tumorais que permanecem elevados geralmente indicam que uma parte do tumor permanece.

A quimioterapia será repetida se o câncer reaparecer após a quimioterapia parecer ter sido eficaz. Muitos tipos de medicamentos quimioterápicos ou combinações de medicamentos diferentes podem ser utilizados.