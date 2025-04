A puberdade nas meninas

Medical University of South Carolina

A puberdade é uma sequência de eventos em que ocorrem mudanças físicas, resultando em características físicas de adultos e capacidade de se reproduzir. Essas mudanças físicas são reguladas por alterações na concentração dos hormônios que são produzidos pela hipófise, ou seja, o hormônio luteinizante e o hormônio folículo-estimulante. A concentração desses hormônios é alta no nascimento, mas ela diminui no prazo de alguns meses e permanece baixa até a puberdade.

No início da puberdade, ocorre um aumento na concentração do hormônio luteinizante e do hormônio folículo-estimulante, estimulando a produção dos hormônios sexuais. O aumento da concentração dos hormônios sexuais (principalmente estrogênio) dá origem a mudanças físicas, incluindo a maturação das mamas, ovários, útero e vagina. Normalmente, essas alterações ocorrem sequencialmente durante a puberdade, resultando na maturidade sexual.

O início da puberdade e a rapidez das mudanças são influenciados por muitos outros fatores, tais como

Nutrição e saúde em geral: Nos Estados Unidos, atualmente, a puberdade começa cerca de três anos antes do que há um século. As razões provavelmente incluem melhorias na nutrição e saúde em geral.

Peso: A puberdade tende a começar mais cedo nas meninas que estão acima do peso e tende a começar mais tarde em meninas que estão muito abaixo do peso e subnutridas.

Genética: A puberdade ocorre mais cedo nas meninas cujas mães amadureceram cedo.

Grupo étnico: A puberdade tende a começar mais cedo em meninas de raça negra e hispânica do que nas meninas de raça asiática e branca não hispânica.

A primeira mudança da puberdade geralmente inicia-se com crescimento de seios (desenvolvimento das mamas). Nas meninas que moram nos Estados Unidos, essa mudança ocorre geralmente em torno de oito a 13 anos. Pouco depois, os pelos pubianos e os pelos das axilas começam a crescer.

O crescimento repentino (“estirão”) que acompanha a puberdade normalmente tem início quando os pelos pubianos e os pelos das axilas começam a crescer. O crescimento é relativamente mais rápido no início da puberdade (antes do início dos períodos menstruais) e atinge o ápice aproximadamente aos 12 anos de idade. Em seguida, o crescimento diminui consideravelmente, geralmente parando entre as idades de 14 e 16 anos.

O intervalo entre o desenvolvimento da mama até a primeira menstruação (menarca) é, geralmente, de cerca de dois a três anos. Nos Estados Unidos, as meninas, em média, têm sua primeira menstruação quando têm quase 13 anos, mas há uma grande variação (normalmente entre as idades de 10 e 16 anos), devido a muitos fatores. De início, os ciclos menstruais são geralmente irregulares e podem levar até cinco anos para se tornarem regulares.

Também durante a puberdade, o formato do corpo das meninas muda, e o porcentual de gordura corporal aumenta e se acumula nos quadris e coxas.